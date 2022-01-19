ЦСКА отстранил от работы сотрудников, разместивших скандальное видео

Руководство футбольного клуба ЦСКА приняло решение отстранить от работы сотрудников, которые были причастны к публикации ролика, являющегося презентацией новичка команды Юсуфа Языджи. Об этом директор по связям с общественностью и информационной политике армейцев Сергей Аксёнов, сообщил газете «Спорт-Экспресс».

Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы, – заявил Аксёнов.

Ранее в социальных сетях московского клуба появился ролик, в котором ЦСКА связывается с Языджи по личной переписке в социальных сетях на английском языке. Турецкий футболист сначала игнорирует переписку. Затем аккаунт ЦСКА написал ему: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». После этого футболист мгновенно ответил: «Пять минут, уже еду!»

После публикации ролика ряд болельщиков выразили возмущение сюжетом, и видео было удалено со всех ресурсов армейского клуба спустя 20 минут после появления.

Ответственной за креатив оказалась главный редактор клубного канала ЦСКА Екатерина Кирильчева, которая призналась, что именно она придумала сюжет видео.

Ранее Савёловский районный суд столицы оштрафовал московский футбольный клуб ЦСКА на 100 тыс. рублей за нарушение правил безопасности на матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».