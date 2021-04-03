ЦСКА обыграл «Тамбов» благодаря двум голам с пенальти

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Встреча «Тамбова» с московским ЦСКА завершилась победой москвичей — 1:2. Матч 24-го тура РПЛ прошёл в Тамбове.

На 16-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА. Нападающий «Тамбова» Артём Архипов открыл счёт в матче. На 26-й минуте одиннадцатиметровый был назначен в ворота хозяев, его реализовал полузащитник «армейцев» Никола Влашич.

На 52-й минуте москвичи вышли вперёд — снова с пенальти забил Саломон Рондон. Всего в этой встрече были назначены четыре пенальти. Последний из них на 64-й минуте не смог реализовать Влашич, пишет «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что за всё историю РПЛ это был первый матч с таким количеством пенальти. Кроме того, это была первая игра ЦСКА под руководством нового главного тренера Ивицы Олича.

О назначении Олича ЦСКА объявил во вторник, 23 марта. С 2003 по 2006 год он провёл за московский клуб 116 матчей, в которых забил 44 гола. В качестве главного тренера он нигде не работал, но был ассистентом Златко Далича в сборной Хорватии с 2017 по 2021 год.

Как писал NEWS.ru, контракт с Гончаренко был расторгнут по обоюдному согласию. Он возглавил «армейцев» в декабре 2016 года, под его руководством команда завоевала Суперкубок и дважды стала серебряным призёром РПЛ.