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ЦСКА и «Спартак» поспорят за форварда «Саутгемптона»

Маноло Габбьядини (слева) Maurizio Borsari/Global Look Press

Маноло Габбьядини (слева)

спорт [ версия для печати ]

Нападающий английского «Саутгемптона» Маноло Габбьядини может продолжить карьеру в чемпионате России. В услугах 27-летнего итальянца заинтересованы московские «Спартак» и ЦСКА.

Оба клуба, по информации Calciomercato, готовы сделать форварду предложение. Кроме того, на Маноло претендуют также «Болонья» и «Фиорентина». Как сообщает источник, «Саутгемптон» не прочь продать футболиста.

В текущем сезоне Габбьядини забил один мяч в 12 играх чемпионата Англии. На острова Маноло перебрался из «Наполи» в январе 2017 года.

Ранее News.ru сообщал о том, что экс-форвард «Спартака» Квинси Промес задержан за вождение в нетрезвом виде. 24 декабря голландец предстанет перед судом.


#футбол #трансфер #ЦСКА #СпартакМосква #МанолоГаббьядини #Саутгемптон
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