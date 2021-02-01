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Чемпионат мира 2022 года пройдёт со зрителями

20:05, 01 февраля 2021 11
Фото: youtube.com

Матчи чемпионата мира по футболу в Катаре пройдут при заполненных зрителями трибунах. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

У нас будут заполненные стадионы. К тому времени COVID будет побеждён, мы все научимся жить с этим, — передал слова Инфантино журналист Associated Press Роб Харрис.

Ранее британские СМИ выступили с сообщением о скорой отмене Олимпиады и Паралимпиады в Японии, поскольку эпидемиологическая ситуация в стране не позволяет обеспечить должный уровень безопасности. МОК, а также Международный паралимпийский комитет (МПК) поспешили опровергнуть эту информацию.

Однако такая вероятность всерьёз обсуждалась в международном спортивном сообществе. В США даже предложили перенести Игры во Флориду. Однако на данный момент, исходя из заявлений МОК, МПК и японского премьера, нет никаких причин допускать перенос соревнований из Японии.

Тем временем Пекин уже готов к проведению зимней Олимпиады — 2022. Как писал NEWS.ru, Томас Бах сообщил об этом коллегам на заседании исполкома МОК, отметив высокий уровень технической подготовки к мероприятию.

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