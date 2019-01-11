Чемпионат Европы по скелетону отменён

https://news.ru/storage/news/696b27162f6f79856e3bd82502670e52/1f7181c0-e2aa-4fac-9c36-6fcd25d8a71a_850.jpg Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Соревнования скелетонистов на чемпионате Европы в немецком Кёнигзее, которые должны были начаться 11 января, отменены из-за погодных условий, сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

В Кёнигзее продолжается снегопад и ожидается плохой прогноз погоды на ближайшее время.

В связи с отменой ЧЕ по скелетону пройдет 18 января в рамках этапа Кубка мира в австрийском Иглсе.

Между тем этап Кубка мира по бобслею, в рамках которого пройдёт чемпионат Европы, должен состояться 12 января, как и было запланировано.

Ранее News.ru рассказывал, кто будет бороться за медали чемпионата Европы.