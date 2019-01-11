Чемпионат Европы по скелетону отменён

Соревнования скелетонистов на чемпионате Европы в немецком Кёнигзее, которые должны были начаться 11 января, отменены из-за погодных условий, сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).
В Кёнигзее продолжается снегопад и ожидается плохой прогноз погоды на ближайшее время.
В связи с отменой ЧЕ по скелетону пройдет 18 января в рамках этапа Кубка мира в австрийском Иглсе.
Между тем этап Кубка мира по бобслею, в рамках которого пройдёт чемпионат Европы, должен состояться 12 января, как и было запланировано.
Ранее News.ru рассказывал, кто будет бороться за медали чемпионата Европы.