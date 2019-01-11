USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,294 $   Brent61.26 $ Bitcoin3,640.65 $
МОСКВА-11°C10:41
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Чемпионат Европы по скелетону отменён

Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Соревнования скелетонистов на чемпионате Европы в немецком Кёнигзее, которые должны были начаться 11 января, отменены из-за погодных условий, сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

В Кёнигзее продолжается снегопад и ожидается плохой прогноз погоды на ближайшее время.

В связи с отменой ЧЕ по скелетону пройдет 18 января в рамках этапа Кубка мира в австрийском Иглсе.

Между тем этап Кубка мира по бобслею, в рамках которого пройдёт чемпионат Европы, должен состояться 12 января, как и было запланировано.

Ранее News.ru рассказывал, кто будет бороться за медали чемпионата Европы.


#ОТМЕНА #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ #соревнования #непогода #скелетон
самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

читайте также
спорт 09:01, 11 января 2019
Российский боец подписал новый контракт с UFC
спорт 08:49, 11 января 2019
Обвиняемый в убийстве фигуриста извинился перед его родными
спорт 08:30, 11 января 2019
«Зенит» остался без левого защитника
спорт 08:19, 11 января 2019
ЦСКА обойдётся зимой без покупок
Лента новостей
спорт 10:37
Панарин стал лучшим по итогам игрового дня в НХЛ
спорт 10:36
Овечкин оформил дубль в матче с «Бостоном»
общество 10:27
СК РФ просят проверить детали убийства журналистов в ЦАР
экономика 10:26
Курс рубля снижается на открытии торговой сессии
происшествия 10:22
Банкир снял со счетов клиентов два миллиона рублей
Другие новости
спорт 10:37
Панарин стал лучшим по итогам игрового дня в НХЛ
спорт 10:36
Овечкин оформил дубль в матче с «Бостоном»
спорт 09:55
Демченко: не очень люблю трассу в Сочи
В выходные в Сигулде стартует очередной этап Кубка мира по санному спорту
спорт 09:01
Российский боец подписал новый контракт с UFC
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top