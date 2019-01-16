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«Челси» дважды разорится на футболисте «Зенита»

Леандро Паредес Maksim Konstantinov/Global Look Press

Леандро Паредес

спорт [ версия для печати ]

Лондонский «Челси» может заплатить питерскому «Зениту» 40 миллионов евро за полузащитника Леандро Паредеса.

По сообщению Goal.com, английский клуб изначально планировал потратить на покупку не более 30 миллионов. При этом портал transfermarkt оценивает хавбека в 25 миллионов евро. То есть в случае если сделка состоится, «Челси» заплатит почти двойную стоимость.

«Сине-бело-голубые» приобрели Паредеса в 2017 году у итальянской «Ромы» за 23 миллиона евро. В текущем сезоне в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) он забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Сам аргентинец не раз признавался, что был бы рад вернуться на родину, в «Бока Хуниорс», воспитанником которого он является.

Как писал News.ru, «Челси» готов переплатить за футболиста «Зенита».


#футбол #челси
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