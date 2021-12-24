Бывший тренер «Зенита» призвал пересмотреть решение Госдумы о Fan ID

Бывший тренер футбольного клуба «Зенит» Борис Рапопорт выступил за пересмотр решения Госдумы о паспортах болельщиков (Fan ID). По его мнению, такие решения стоит обсуждать в кругах футбольных фанатов, а не в правительственных структурах, передаёт телеканал «360».

Он уточнил, что такая инициатива негативным образом скажется на организованных группах болельщиков, которые составляют значительную часть посетителей футбольных матчей. По мнению Рапопорта, от этого пострадают и клубы, которые лишатся части поддержки от фанатов, а также потеряют потенциально заработанные на продажах билетов средства.

Думаю, все эти моменты ещё будут обсуждаться. Болельщикам нужно сделать так, чтобы им стало комфортно, — высказался Рапопорт.

Ранее Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформить паспорта можно будет через порталы услуг, в них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Законопроект предлагает ввести понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Предполагается, что подобный электронный документ способствует увеличению безопасности на спортивных мероприятиях. Авторы инициативы отметили, что при принятии подобного законопроекта учитывался опыт, накопленный при проведении в России ЧМ-2018 и Кубка конференций — 2017.

Борис Рапопорт тренировал Питерский клуб в 2002. Команда под его руководством не смогла выиграть ни в одном матче чемпионата России по футболу (4 ничьи и 5 поражений) но в то же время одержала 2 победы в рамках Кубка УЕФА, потерпев одно поражение.