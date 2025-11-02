Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 14:43

Бразильскую волейболистку отстранили из-за сомнений насчет ее пола

Албанская федерация волейбола потребовала от Феррейры пройти гендерный тест

Бразильская волейболистка Найара Феррейра была дисквалифицирована по решению Албанской федерации волейбола, сообщает местное издание Balkan Insight. По его информации, выступающую за «Динамо» из Тираны спортсменку обязали пройти гендерный тест. Это произошло после жалобы волейбольных клубов «Поградеци» и «КВ Тирана», усомнившихся в поле Феррейры.

Федерация волейбола Албании (FSHV) отстранила Феррейру от соревнований несколько недель назад и попросила ее пройти гендерный тест после жалобы женского волейбольного клуба-конкурента «Поградеци», к которому позже присоединился «КВ Тирана», — говорится в публикации.

Уточняется, что из-за отстранения на несколько недель Феррейра уже пропустила два матча. При этом уполномоченный по защите от дискриминации в Албании Роберт Гайда назвал раскритиковал решение федерации волейбола. Он хочет начать расследование.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене успешно прошла процедуру гендерного тестирования. Мероприятие состоялось в Москве.

спортсмены
волейбол
дисквалификации
отстранения
