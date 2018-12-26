Брагин определился с капитаном «молодёжки»

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Капитаном молодёжной сборной России на чемпионате мира в Канаде будет форвард Клим Костин. Ассистентами хоккеиста «Сан-Антонио» будут защитник Дмитрий Саморуков и нападающий Виталий Кравцов.

«Горд, что парни и главный тренер доверили мне эту роль. Постараюсь не подвести их. Мы понимаем, сколько болельщиков будут не спать и переживать за нас. Постараемся их порадовать», — цитирует Костина пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Капитаном «молодёжки» до этого был форвард «Салавата Юлаева» Павел Шэн. Свой первый матч на турнире сборная России сыграет с командой Дании.

Ранее News.ru рассказывал о предстоящем молодёжном чемпионате мира, который пройдёт с 26 декабря по 5 января в Канаде.