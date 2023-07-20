«Бороться и не сдаваться»: Костомаров опубликовал первое видео из дома Роман Костомаров поблагодарил жену за помощь в восстановлении после болезни

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров опубликовал первое видео с момента госпитализации, записанное в его доме, сообщает StarHit. Спортсмен поблагодарил свою жену Оксану Домнину за помощь в восстановлении. Он признался, что без нее ему было бы труднее адаптироваться к новой жизни.

Иногда хочется все вернуть назад, но мы понимаем — это невозможно. Что подделать, в такие условия мы поставлены сегодня. Но нужно идти дальше. Прямо как в спорте: бороться и не сдаваться. <...> Слава Богу, благодаря моей любимой жене у нас получается справляться даже с такими трудностями, — рассказал он.

Спортсмен и его супруга пожелали россиянам любви, здоровья и всего самого хорошего. Они поблагодарили всех за помощь и моральную поддержку, подчеркнув, что они будут и дальше двигаться к полному восстановлению.

Романа Костомарова госпитализировали 10 января с подозрением на пневмонию. Состояние спортсмена было очень тяжелым, началось заражение крови. Врачи приняли решение ампутировать ему ноги, а затем кисти рук. Фигуриста выписали из больницы 6 июля, он провел в ней 175 дней. Костомаров посвятил сотрудникам учреждения речь, поблагодарив их за спасение жизни.