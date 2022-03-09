Большунов удалил фото в форме сборной СССР после критики норвежцев

Российский лыжник и трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов удалил из своего Instagram фотографию, на которой он одет в форму сборной СССР. В этой экипировке советская команда выступала на зимней Олимпиаде 1980 года.

Сразу после публикации снимка в адрес россиянина начала поступать критика со стороны норвежских спортсменов. Вскоре Большунов удалил не только фотографию, но и видео, на котором он в советской форме выполняет разминку под мелодию Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика».

Отметим, что за публикацию этих материалов россиянина раскритиковали глава Национального олимпийского комитета (НОК) Норвегии Берит Кьелл и президент Норвежской лыжной ассоциации Эрик Рёсте. Они посчитали этот пост неуместным в связи с ситуацией на Украине.

Он занимает чёткую позицию. Он не сдаётся, – прокомментировал фотографию эксперт по России и журналист норвежского издания VG Эрик Фатланд.

Ранее российские лыжники были отстранены от всех соревнований из-за спецоперации России на территории Украины.