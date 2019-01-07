Боец UFC жестоко избила грабителя

https://news.ru/storage/news/cd4c11b6928e365e64d377156736d742/ce1f877c-e42d-45af-baba-4c8f14a542de_850.jpg Reinaldo Reginato/imago sportfotodienst/Global Look Press

Полиана Виана Мота

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в своём Instagram опубликовал фото, на котором изображён мужчина после попытки ограбить бойца организации Полиану Виану Моту.

Преступник не предполагал, что девушка владеет бойцовскими приёмами.

«Слева — Полиана, один из бойцов UFC. Справа — парень, который хотел её ограбить», — подписал фото Уайт.

19-летняя бразильянка по правилам смешанных единоборств (ММА) провела один бой в карьере и потерпела в нём поражение.

Как писал News.ru, британец отказался от боя с «неизвестным» Усиком.