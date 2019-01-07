Боец UFC жестоко избила грабителя

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в своём Instagram опубликовал фото, на котором изображён мужчина после попытки ограбить бойца организации Полиану Виану Моту.
Преступник не предполагал, что девушка владеет бойцовскими приёмами.
«Слева — Полиана, один из бойцов UFC. Справа — парень, который хотел её ограбить», — подписал фото Уайт.
19-летняя бразильянка по правилам смешанных единоборств (ММА) провела один бой в карьере и потерпела в нём поражение.
Как писал News.ru, британец отказался от боя с «неизвестным» Усиком.