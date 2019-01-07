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Боец UFC жестоко избила грабителя

Полиана Виана Мота Reinaldo Reginato/imago sportfotodienst/Global Look Press

Полиана Виана Мота

спорт [ версия для печати ]

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в своём Instagram опубликовал фото, на котором изображён мужчина после попытки ограбить бойца организации Полиану Виану Моту.

Преступник не предполагал, что девушка владеет бойцовскими приёмами.

«Слева — Полиана, один из бойцов UFC. Справа — парень, который хотел её ограбить», — подписал фото Уайт.

19-летняя бразильянка по правилам смешанных единоборств (ММА) провела один бой в карьере и потерпела в нём поражение.

Как писал News.ru, британец отказался от боя с «неизвестным» Усиком.


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