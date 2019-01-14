Боец UFC оскорбил Нурмагомедова

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Нейт Диас

Боец UFC американец Нейт Диас назвал чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова трусом, а также рассказал о стычке между ними.

В ответ на пост Хабиба Нурмагомедова в Twitter, где россиянин выложил фрагмент видеозаписи победы над ирландским бойцом Конором Макгрегором, Диас написал:

«Я дал тебе леща, а ты и твоя команда не сделали ничего. Живите с этим, трусы».

Россиянин ответил, что это Диас прятался за спинами охранников и сбежал. Нурмагомедов также прикрепил видеозапись, подтверждающую его слова. Американский боец ответил на это, что Нурмагомедов знает, как это было на самом деле.

«Будь настоящим. Ты знаешь, что случилось, живи с этим», — подытожил он.

Ранее произошла перепалка между ирландским бойцом Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Макгрегор заявил, что во время поединка между ними Нурмагомедов всё время жаловался рефери. В свою очередь, россиянин ответил, что ирландец сдался, и с этим ему придётся жить всю жизнь.

В октябре прошлого года россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в рамках шоу UFC 229, которое проходило в Лас-Вегасе (США).

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