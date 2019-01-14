USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,293 $   Brent59.45 $ Bitcoin3,556.96 $
МОСКВА-2°C11:35
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Боец UFC оскорбил Нурмагомедова

Нейт Диас AP/ТАСС

Нейт Диас

спорт [ версия для печати ]

Боец UFC американец Нейт Диас назвал чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова трусом, а также рассказал о стычке между ними.

В ответ на пост Хабиба Нурмагомедова в Twitter, где россиянин выложил фрагмент видеозаписи победы над ирландским бойцом Конором Макгрегором, Диас написал:

«Я дал тебе леща, а ты и твоя команда не сделали ничего. Живите с этим, трусы».

Россиянин ответил, что это Диас прятался за спинами охранников и сбежал. Нурмагомедов также прикрепил видеозапись, подтверждающую его слова. Американский боец ответил на это, что Нурмагомедов знает, как это было на самом деле.

«Будь настоящим. Ты знаешь, что случилось, живи с этим», — подытожил он.

Ранее произошла перепалка между ирландским бойцом Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Макгрегор заявил, что во время поединка между ними Нурмагомедов всё время жаловался рефери. В свою очередь, россиянин ответил, что ирландец сдался, и с этим ему придётся жить всю жизнь.

В октябре прошлого года россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в рамках шоу UFC 229, которое проходило в Лас-Вегасе (США).

News.ru ранее сообщал, что российского бойца смешанного стиля (ММА) Фёдора Емельяненко признали лучшим спортсменом 2018 года.


#UFC #ХабибНурмагомедов #НейтДиас
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
спорт 15:03, 10 января 2019
Нурмагомедов поведал о своём будущем
спорт 14:33, 8 января 2019
Нурмагомедов решил исполнить мечты 10 детей
спорт 15:36, 7 января 2019
Нурмагомедов дал совет Емельяненко
Лента новостей
в мире 11:33
Япония ожидает визит Владимира Путина
спорт 11:28
«Спартак» остался без голкипера
в мире 11:27
Анкара: Белый дом совершает фатальную ошибку
происшествия 11:20
Аэропорты Москвы проверяют после звонков о минировании
общество 11:13
Экс-сенатора Челябинской области избили в колонии
Другие новости
спорт 11:28
«Спартак» остался без голкипера
спорт 11:11
Шарапова раскрыла секрет победы на Australian Open
спорт 10:37
Надаль помог журналисту проснуться
спорт 10:27
«Локомотив» отправился на первый сбор
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top