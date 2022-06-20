Бивол захотел провести объединительный бой с Бетербиевым

Фото: Joel Plummer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дмитрий Бивол. Архивное фото

Российский боксер Дмитрий Бивол поздравил соотечественника Артура Бетербиева с победой над американцем Джо Смитом — младшим, сообщает «Матч ТВ». Спортсмен, владеющий чемпионским поясом по версии WBA Super, подчеркнул, что хотел бы провести с Бетербиевым объединительный бой.

Я всегда говорил, что объединение — самое главное, что я хочу. Насколько реальна встреча с Артуром? Думаю, это точно не следующий бой. И у меня есть обязательства (у Сауля Альвареса есть право на реванш), и Боб Арум заявляет, что у него есть интерес организовать Бетербиеву бой с Энтони Ярдом. Посмотрим, что будет дальше, — заявил Бивол.

Ранее Бетербиев во втором раунде нокаутировал Смита и объединил три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 79,38 кг. Он стал обладателем трех чемпионских поясов в полутяжёлом весе: титулов WBC и IBF (принадлежавших ему же) и пояса WBO (принадлежавшего Смиту).

На вечере бокса компании Top Rank в Нью-Йорке россиянин одержал 18-ю победу (все нокаутом) в 18 поединках.