Биатлонистка Каплина выиграла спринт на «Ижевской винтовке»

https://news.ru/storage/news/df44801350b70bae19a724e00de5e8bb/92249faf-7da8-4ab7-bc9d-d90c1de63ada_850.jpg Виктор Толочко/РИА Новости

Елизавета Каплина

Биатлонистка Елизавета Каплина одержала победу в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка России — «Ижевской винтовке». Спортсменка преодолела дистанцию за 24 минуты 29,3 секунд, обойдясь без штрафных кругов.

Второй стала Маргарита Васильева, которая проиграла лидеру 2,7 секунды, допустив один промах. Замкнула тройку призёров Светлана Миронова, отстав от победителя гонки на 22,6 секунды и допустив две ошибки на огневом рубеже.

Победительница первой гонки на «Ижевской винтовке» Наталья Гербулова в спринте допустила два промаха и проиграла победителю 31,6 секунды, став четвёртой на финише.

«Ижевская винтовка» является одним из основных отборочных стартов для попадания в сборную на январские этапы Кубка Мира и Кубка IBU по биатлону.

Следующий старт на «Ижевской винтовке» для женщин пройдёт 29 декабря в 13:00 по московскому времени.

Ранее News.ru сообщал, что Максим Цветков стал вторым в спринте на «Ижевской винтовке».