https://static.news.ru/photo/f91c75f6-7378-11ea-9728-fa163e074e61_660.jpg Александр Тихонов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил с предложением подать иск против Дмитрия Губерниева. С такой идеей он обратился к президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе, четырёхкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой и главному тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину.

Не помню ни одного комментатора в мире, чтобы знал всё. Биатлон он просто опустил донельзя, — отметил он.

Ранее спортсмен уже выступал против Губерниева. Так, 8 марта он заявил, что журналист губительно влияет на биатлон.

NEWS.ru также сообщал, что Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина.