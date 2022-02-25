Биатлонист Пидручный призван в ряды Вооружённых сил Украины

Биатлонист Пидручный призван в ряды Вооружённых сил УкраиныВ ряды Вооружённых сил Украины призван чемпион мира по биатлону
Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный призван в ряды Вооружённых сил Украины. Также призыв получила имеющая воинское звание Юлия Джима, находящаяся в Словении, сообщает Metaratings.ru.
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Пидручный выиграл чемпион мира в гонке преследования в 2019 году. Также он является двукратным чемпионом Европы. В Кубке мира 30-летний спортсмен занимает 30-е место. У него самый высокий рейтинг среди украинцев.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.
Также сообщалось, что в связи с ситуацией на Украине финал футбольной Лиги чемпионов пройдёт в Париже, а не в Санкт-Петербурге. Матч должен состояться 28 мая.