Биатлонист Пидручный призван в ряды Вооружённых сил Украины

Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный призван в ряды Вооружённых сил Украины. Также призыв получила имеющая воинское звание Юлия Джима, находящаяся в Словении, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает издание , под призыв могут попасть и другие украинские биатлонисты, которые являются военнообязанными. Накануне Федерация биатлона Украины сообщила, что национальная команда не выступит на заключительных этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Пидручный выиграл чемпион мира в гонке преследования в 2019 году. Также он является двукратным чемпионом Европы. В Кубке мира 30-летний спортсмен занимает 30-е место. У него самый высокий рейтинг среди украинцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.

Также сообщалось, что в связи с ситуацией на Украине финал футбольной Лиги чемпионов пройдёт в Париже, а не в Санкт-Петербурге. Матч должен состояться 28 мая.