Белорусский футболист принял смерть от эвакуатора

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Вратарь белорусского «Витебска» Андрей Щербаков попал в автокатастрофу. Инцидент произошёл в понедельник вечером.

Машина Щербакова, как сообщает «Прессбол», вылетела на встречную полосу и столкнулась с эвакуатором. В результате погиб сам 27-летний футболист, а также его жена и шестилетний ребёнок. Второй ребёнок выжил и в настоящий момент находится в больнице.

Ранее News.ru сообщал о столкновении двух рейсовых автобусов и легкового автомобиля в Симферопольском районе Крыма. В результате ДТП пострадали шесть человек.