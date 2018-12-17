Шесть человек пострадали в ДТП под Симферополем

Два рейсовых автобуса и легковой автомобиль попали в ДТП в Симферопольском районе Крыма. В результате инцидента на пешеходном переходе в районе села Белоглинка пострадали шесть человек.
По предварительным данным, у них лёгкие травмы. Обстоятельства аварии выясняются, правоохранители проводят проверку, сообщает RT.
Ранее News.ru писал, что иномарка сбила троих детей на одной из улиц подмосковного Ногинска. Пострадавших госпитализировали с телесными повреждениями. Инцидент произошёл у дома 69 по улице Ильича. Несовершеннолетние переходили дорогу не по пешеходному переходу и были сбиты автомобилем Nissan Tiida.