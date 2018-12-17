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Трое детей попали в больницу после ДТП в Ногинске

Сергей Лантюхов/News.ru

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Иномарка сбила троих детей на одной из улиц подмосковного Ногинска. Пострадавшие госпитализированы с телесными повреждениями.

ДТП произошло у дома 69 по улице Ильича. Несовершеннолетние переходили дорогу не по пешеходному переходу и были сбиты автомобилем Nissan Tiida, рассказал РИА Новости представитель ГИБДД.

Согласно данным РЕН ТВ, машина двигалась на высокой скорости. Женщина, сидевшая за рулём, не успела затормозить. Состояние одного из троих пострадавших оценивается как тяжёлое.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее News.ru сообщал о том, что в городе Тавда Свердловской области произошло ДТП с участием сына мэра Виктора Лачимова Максима. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции молодой человек заявил, что аварию устроил неизвестный злоумышленник, похитивший его машину. При этом сам он якобы спал на заднем сидении.


#ДТП #происшествия #ПОДМОСКОВЬЕ
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