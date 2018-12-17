Попавший в ДТП сын мэра на Урале оправдался похищением

https://news.ru/storage/news/4db01bb2fc5f076c1b3eb66a99b81a47/a9b79a57-9562-4d56-b3ea-89a717e5a9f0_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Сын мэра города Тавда в Свердловской области Виктора Лачимова Максим попал в ДТП на улице Заводской. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции Лачимов-младший заявил, что его вместе с машиной похитил неизвестный злоумышленник.

Молодой человек пояснил, что спал на заднем сиденье своего автомобиля. Когда он проснулся, за рулём сидел мужчина, который потом попал в аварию и скрылся.

Ранее сын градоначальника уже попадал в ДТП. В частности, он сбил знак «Главная дорога» и перевернулся, после чего отказался от проверки на алкоголь. Его брат Алексей также оказывался в поле зрения ГИБДД. Молодой человек был пойман за рулём в нетрезвом состоянии, однако также отказался от медосвидетельствования и устроил дебош, сообщает URA.Ru.

Ранее News.ru писал, что авария с участием микроавтобуса произошла в Карабудахкентском районе на 13-м километре автодороги Гурбуки — Курма. В результате происшествия погиб один человек. По словам представителя ГУ МВД по республике, автомобиль опрокинулся в кювет. Он уточнил, что семь пассажиров получили ранения. Все они были доставлены в больницу.