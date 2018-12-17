Попавший в ДТП сын мэра на Урале оправдался похищением

Сын мэра города Тавда в Свердловской области Виктора Лачимова Максим попал в ДТП на улице Заводской. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции Лачимов-младший заявил, что его вместе с машиной похитил неизвестный злоумышленник.
Молодой человек пояснил, что спал на заднем сиденье своего автомобиля. Когда он проснулся, за рулём сидел мужчина, который потом попал в аварию и скрылся.
Ранее сын градоначальника уже попадал в ДТП. В частности, он сбил знак «Главная дорога» и перевернулся, после чего отказался от проверки на алкоголь. Его брат Алексей также оказывался в поле зрения ГИБДД. Молодой человек был пойман за рулём в нетрезвом состоянии, однако также отказался от медосвидетельствования и устроил дебош, сообщает URA.Ru.
Ранее News.ru писал, что авария с участием микроавтобуса произошла в Карабудахкентском районе на 13-м километре автодороги Гурбуки — Курма. В результате происшествия погиб один человек. По словам представителя ГУ МВД по республике, автомобиль опрокинулся в кювет. Он уточнил, что семь пассажиров получили ранения. Все они были доставлены в больницу.