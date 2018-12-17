Человек погиб при ДТП с участием микроавтобуса в Дагестане

https://news.ru/storage/news/4bd58c83cff4ae68acd1a57a5940a722/464627e1-bfd1-4f29-ba3c-081be7b03c68_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Авария с участием микроавтобуса произошла в Карабудахкентском районе на 13-м километре автодороги Гурбуки — Курма. В результате происшествия погиб один человек.

По словам представителя ГУ МВД по республике, автомобиль опрокинулся в кювет.

Он уточнил, что семь человек получили ранения. Все они были доставлены в больницу.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что на подземной парковке в торгово-развлекательном центре «Калейдоскоп» произошло возгорание автомобиля. В ТЦ сработала пожарная сигнализация. Администрация центра провела экстренную эвакуацию посетителей до прибытия сотрудников МЧС.