Автомобиль загорелся на подземной парковке в Москве

На подземной парковке в торгово-развлекательном центре «Калейдоскоп» произошло возгорание автомобиля. В ТЦ сработала пожарная сигнализация.
Администрация центра провела экстренную эвакуацию посетителей до прибытия сотрудников МЧС.
«В ходе проверки пожарные ликвидировали возгорание автомобиля на подземной парковке», — отметили в ведомстве.
Данных о пострадавших пока нет.
Ранее News.ru писал, что трое детей погибли при пожаре в частном доме Башкирии. Под завалами были обнаружены тела троих маленьких детей. По словам представителя СК РФ по республике Башкирия, малыши погибли, оставшись дома одни.