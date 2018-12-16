Автомобиль загорелся на подземной парковке в Москве

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На подземной парковке в торгово-развлекательном центре «Калейдоскоп» произошло возгорание автомобиля. В ТЦ сработала пожарная сигнализация.

Администрация центра провела экстренную эвакуацию посетителей до прибытия сотрудников МЧС.

«В ходе проверки пожарные ликвидировали возгорание автомобиля на подземной парковке», — отметили в ведомстве.

Данных о пострадавших пока нет.

Ранее News.ru писал, что трое детей погибли при пожаре в частном доме Башкирии. Под завалами были обнаружены тела троих маленьких детей. По словам представителя СК РФ по республике Башкирия, малыши погибли, оставшись дома одни.