Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

https://news.ru/storage/news/542ede8f391dc321d11f852a1888b664/43bbbbc8-567e-4e8b-9a09-25b3391c1fa8_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В Башкирии, в селе Кандры в ночь с субботы на воскресенье сгорел частный дом. Под завалами были обнаружены тела троих маленьких детей.

По словам представителя СК РФ по республике Башкирия, малыши погибли, оставшись дома совсем одни, передаёт РИА Новости.

«При разборе завалов обнаружили тела только детей, взрослых в доме не было», — сообщил он.

Внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности уже проведено. Этим занялся лично начальник ГУ МЧС по региону Марат Лапытов.

Ранее News.ru писал о том, что в Сергиево-Посадском районе Подмосковья произошёл крупный пожар. В результате погибли два человека, ещё пятеро, в том числе трое детей, пострадали и были госпитализированы.