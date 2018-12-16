Пожар в подмосковном Пересвете унёс жизни двух человек

В Сергиево-Посадском районе Подмосковья произошёл крупный пожар. В результате погибли два человека, ещё пятеро, в том числе трое детей, пострадали и были госпитализированы.
Инцидент произошёл в городе Пересвет, в общежитии Научного-испытательного центра ракетно-космической промышленности. Очаг возгорания находился в одной из комнат на втором этаже пятиэтажного здания. Площадь пожара составила 12 кв. метров, его ликвидировали, сообщает РИА Новости в региональном главке МЧС.
Ранее News.ru писал о том, что в многоквартирном жилом доме в Вологде произошёл взрыв бытового газа.