Пожар в подмосковном Пересвете унёс жизни двух человек

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В Сергиево-Посадском районе Подмосковья произошёл крупный пожар. В результате погибли два человека, ещё пятеро, в том числе трое детей, пострадали и были госпитализированы.

Инцидент произошёл в городе Пересвет, в общежитии Научного-испытательного центра ракетно-космической промышленности. Очаг возгорания находился в одной из комнат на втором этаже пятиэтажного здания. Площадь пожара составила 12 кв. метров, его ликвидировали, сообщает РИА Новости в региональном главке МЧС.

Ранее News.ru писал о том, что в многоквартирном жилом доме в Вологде произошёл взрыв бытового газа.