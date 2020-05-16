Бах призвал страны включить спорт в программу восстановления после пандемии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал правительства стран включить спорт в государственные программы по восстановлению от последствий коронавируса.
Бах подчеркнул, что во время пандемии стало особенно понятно, насколько важен спорт для физического и психического здоровья.
МОК призывает правительства мира включить спорт в свои программы поддержки после кризиса в связи с важной ролью спорта в профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, — цитирует Баха пресс-служба МОК.
В марте МОК и оргкомитет Игр объявили, что Олимпиада в Токио будет перенесена с 2020 на 2021 год. Она пройдёт с 23 июля по 8 августа. Паралимпиада запланирована с 24 августа по 5 сентября.
NEWS.ru писал, что оргкомитет Игр в Токио не знает, на что конкретно будут потрачены $650 млн, выделенные МОК на покрытие расходов в связи с переносом соревнований. Об этом заявил исполнительный директор оргкомитета Тосиро Муто. Всего МОК выделит на минимизацию экономических последствий пандемии $800 млн.
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