Бах призвал страны включить спорт в программу восстановления после пандемии

https://static.news.ru/photo/27bd2744-9772-11ea-b865-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал правительства стран включить спорт в государственные программы по восстановлению от последствий коронавируса.

Бах подчеркнул, что во время пандемии стало особенно понятно, насколько важен спорт для физического и психического здоровья.

МОК призывает правительства мира включить спорт в свои программы поддержки после кризиса в связи с важной ролью спорта в профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний, — цитирует Баха пресс-служба МОК.

В марте МОК и оргкомитет Игр объявили, что Олимпиада в Токио будет перенесена с 2020 на 2021 год. Она пройдёт с 23 июля по 8 августа. Паралимпиада запланирована с 24 августа по 5 сентября.

NEWS.ru писал, что оргкомитет Игр в Токио не знает, на что конкретно будут потрачены $650 млн, выделенные МОК на покрытие расходов в связи с переносом соревнований. Об этом заявил исполнительный директор оргкомитета Тосиро Муто. Всего МОК выделит на минимизацию экономических последствий пандемии $800 млн.