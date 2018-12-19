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Бабушке Медведевой запретили смотреть на тренировки на ЧР

Евгения Медведева Сергей Булкин/News.ru

Евгения Медведева

спорт [ версия для печати ]

Организаторы чемпионата России по фигурному катанию в Саранске не допустили гостей на тренировку участниц соревнований в женском одиночном катании. Среди не допущенных на трибуны гостей оказалась бабушка серебряного призёра Олимпийских игр — 2018 Евгении Медведевой Валентина Лаврентьевна.

Как пояснила «Р-Спорту» представитель оргкомитета Ольга Кожемякина, доступ прессы и гостей на тренировки невозможен, так как проход на тренировочный каток лежит через спортивную зону, куда имеют доступ только спортсмены, тренеры и организаторы.

Чемпионат России — 2018 по фигурному катанию проходит с 19 по 23 декабря в Саранске.

Как писал News.ru, возможный победитель снялся с ЧР по фигурному катанию.


#чемпионатРоссии #фигурноекатание #ЕвгенияМедведева
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