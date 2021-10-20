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Авербух рассказал, почему он решил поставить в пару Медведеву и Милохина

14:27, 20 октября 2021
Авербух рассказал, почему он решил поставить в пару Медведеву и Милохина Хореограф и постановщик Илья Авербух Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, почему он решил поставить в пару к призёру Олимпийских игр Евгении Медведевой тиктокера Даню Милохина в новом сезоне «Ледникового периода». Его слова приводит Sport24.

Одним из факторов объединения Медведевой с Милохиным стало то, что у обоих участников проекта фамилии начинаются с одной буквы М. Авербух считает, что это положительный символ. Он отметил, что у многих выдающихся пар в фигурном катании были одинаковые инициалы в фамилии. Однако это не единственная причина.

У Дани Милохина есть вызов, и у Жени есть вызов. Я подумал, что им будет вместе интересно существовать. Конечно, я не ожидал, что в Дане есть такой актёрский талант. Очень боялся, что он среди актёров затеряется. Ну, пару раз покривляется, и все. Но откуда в нём столько глубины именно актёрской и именно органики!сказал Авербух.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала, как блогер и её партнёр по программе «Ледниковый период» получил пощёчину на тренировке.

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