Антидопинговое агентство Украины подозревается в нарушении кодекса WADA

Всемирно антидопинговое агентство (WADA) обвинило в нарушении своего кодекса Антидопинговое агентство Украины. Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

Речь идёт о расследовании WADA под кодовым названием «Операция «Геркулес». Оно было инициировано в 2019 году, в ходе разбирательств было обнаружено что украинское агентство, начиная с 2012 года, информирует своих спортсменов о грядущем допинг-контроле.

По словам главы отдела расследований WADA Гюнтера Янгера, «Операция «Геркулес» выявила убедительные доказательства того, что украинское антидопинговое агентство связывалось со спортсменами по телефону или через их тренеров и просило явиться на следующий день для тестирования.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что агентство часто использовало эту практику перед важными международными соревнованиями, более того, были случаи, когда вся национальная команда присутствовала в агентстве, ожидая тестирования, — рассказал Янгер.

Также WADA сообщило, что получило убедительные доказательства того, что в 2021 году украинское агентство сознательно предоставило результаты проверки не менее шести образцов, взятых в период соревнований, под видом образцов, взятых во внесоревновательный период. При повторном анализе по заказу WADA допинга в образцах выявлено не было.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что внесоревновательные образцы были представлены, чтобы выполнить норму сданных допинг-тестов для участия в Олимпийских играх в Токио, — отметил Янгер.

Применение ряда веществ запрещается только в соревновательный период, таким образом, положительный тест может ошибочно быть классифицирован как отрицательный, таким образом атлет избежит наказания за применение допинга.

В результате в отношении Антидопингового агентства Украины был инициирован процесс проверки на соответствие положениям кодекса WADA.

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