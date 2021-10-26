Антидопинговое агентство Украины подозревается в нарушении кодекса WADA

Всемирно антидопинговое агентство (WADA) обвинило в нарушении своего кодекса Антидопинговое агентство Украины. Об этом сообщает пресс-служба международной организации.
Речь идёт о расследовании WADA под кодовым названием «Операция «Геркулес». Оно было
По словам главы отдела расследований WADA Гюнтера Янгера, «Операция «Геркулес» выявила убедительные доказательства того, что украинское антидопинговое агентство связывалось со спортсменами по телефону или через их тренеров и просило явиться на следующий день для тестирования.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что агентство часто использовало эту практику перед важными международными соревнованиями, более того, были случаи, когда вся национальная команда присутствовала в агентстве, ожидая тестирования, — рассказал Янгер.
Также WADA сообщило, что получило убедительные доказательства того, что в 2021 году украинское агентство сознательно предоставило результаты проверки не менее шести образцов, взятых в период соревнований, под видом образцов, взятых во внесоревновательный период. При повторном анализе по заказу WADA допинга в образцах выявлено не было.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что внесоревновательные образцы были представлены, чтобы выполнить норму сданных допинг-тестов для участия в Олимпийских играх в Токио, — отметил Янгер.
Применение ряда веществ запрещается только в соревновательный период, таким образом, положительный тест может ошибочно быть классифицирован как отрицательный, таким образом атлет избежит наказания за применение допинга.
В результате в отношении Антидопингового агентства Украины был инициирован процесс проверки на соответствие положениям кодекса WADA.
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