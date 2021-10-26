Президент ФКС рассказал, проверяют ли киберспортсменов на допинг

Киберспортсмены соблюдают такие же антидопинговые правила, как и представители других дисциплин, проверка на запрещённые препараты «не поголовная», а в случае их попадания в пул тестирования, её проводят не только накануне соревнований, но и между турнирами, рассказал NEWS.ru президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит. Таким образом в ФКС прокомментировали предложение проректора РТУ МИРЭА Игоря Тарасова разработать профильный Федеральный закон о киберспорте, а также ввести допинг-контроль на все отечественные киберспортивные турниры.

Между ФКС России и РУСАДА подписано соглашение, согласно которому участники киберспортивных соревнований, проводимых организацией, в обязательном порядке проходят обучение на сайте РУСАДА и тестирование на знание антидопингового законодательства. Подобное соглашение подписано между международной федерацией киберспорта (IESF) и всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), — заявил Смит.

Он отметил, что санкции за нарушение антидопинговых правил едины для всех видов спорта. Собеседник подчеркнул, что требования распространяются не только на самих игроков, но и на всех людей, так или иначе задействованных в их подготовке: тренеров, медиков и законных представителей.

Ранее сообщалось, что победа российской команды Team Spirit в гранд-финале чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 (The International 10) стала первой в истории отечественного киберспорта, достижение клуба можно сравнить с триумфом на Олимпийских играх (ОИ), рассказал NEWS.ru президент Федерации компьютерного спорта РФ (ФКС) Дмитрий Смит. Собеседник напомнил, что The International является самым «большим и раскрученным событием для киберспортсменов всего мира».