Американка Маклафлин побила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами

Американская легкоатлетка Синди Маклафлин завоевала золотую медаль и установила новый мировой рекорд в финале бега на 400 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио.

В среду, 4 августа, Маклафлин пробежала дистанцию за 51,46 секунды. Предыдущий рекорд (51,90) был установлен 26 июня на турнире в Юджине (США) и также принадлежал 21-летней американке.

Серебро завоевала ещё одна представительница США Далила Мухаммад (51,58), бронза досталась представительнице Нидерландов Фемке Бол (52,03).

Для Маклафлин это первая медаль Олимпийских игр в карьере. За время карьеры она также завоевала золото в эстафете 4×400 метров и серебро в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате мира в 2019 году.

Ранее стало известно, что сборную Греции по синхронному плаванию снимут с Олимпиады из-за коронавируса.