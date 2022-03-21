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Абдурахимов оценил титульные перспективы Ислама Махачева в UFC

Шамиль Абдурахимов считает, что Ислам Махачев заслужил титульный бой в UFC
09:51, 21 марта 2022
Абдурахимов оценил титульные перспективы Ислама Махачева в UFC Шамиль Абдурахимов Фото: Социальные сети
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Российский тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шамиль Абдурахимов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru рассказал о титульных перспективах легковеса Ислама Махачева. По его мнению, подопечный Хабиба Нурмагомедову не оставил выбора руководству лиги в этом вопросе.

Ничего и не осталось. Ему могут дать титульный бой. У Ислама есть команда серьезных профессионалов. Махачев доминирует в своём весе и побеждает без проблем. Он от соперников не отказывается. Его вины нет в том, что встречи с Бенеилом Дариушом и Рафаэлем дос Аньосом не состоялись, — сказал Абдурахимов.

В конце февраля Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев одержал победу в главном событии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) над американцем Бобби Грином. Россиянин победил техническим нокаутом в первом раунде. В результате Махачев одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении.

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