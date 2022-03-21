Абдурахимов оценил титульные перспективы Ислама Махачева в UFC

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Монегасский автогонщик Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», стал победителем Гран-при Бахрейна в классе машин «Формула-1». Его напарник по команде Карлос Сайнс пришёл к финишу вторым. Третье место занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Таким образом, итальянская команда одержала первую победу с 2019 года. За это время состоялись 45 этапов серии «Формулы-1», в которых гонщики «Феррари» не могли занять первое место. На победном Гран-при...