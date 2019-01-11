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51-летний футболист снова отказался завершать карьеру

Японский футболист «Иокогамы» Кадзуёси Миура Yutaka/Global Look Press

Японский футболист «Иокогамы» Кадзуёси Миура

спорт [ версия для печати ]

Японский футболист «Иокогамы» Кадзуёси Миура продлил контракт с клубом ещё на год. В феврале 2019-го ему исполнится 52 года.

«Я буду играть от всего сердца и надеюсь, что смогу продолжить расти как профессионал», — цитирует Миуру The Sun.

Нападающий проводит 33-й сезон в карьере. Превзойдя английского футболиста Стэнли Мэтьюза, вышедшего на поле в официальном матче в возрасте 50 лет и пяти дней, он стал самым возрастным игроком в истории профессионального футбола.

«Иокогама» — клуб из второго по силе дивизиона Японии. Миура перешёл в него в 2005 году. С 1986 до 1990 года футболист выступал за бразильские клубы: «Сантос», «Палмейрас», «Мацубара», КРБ, «XV де Жау» и «Коритиба». Потом Миура перебрался в чемпионат Японии. Он также съездил в аренду в итальянский «Дженоа» и австралийский «Сидней». 

При этом японец сыграл 89 матчей за национальную сборную своей страны и отличился 55 раз. В 1992-м он выиграл Кубок Азии.

Как писал News.ru, «Зенит» поспорит с «Ювентусом» за нового легионера.


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