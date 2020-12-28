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Зюганов выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

15:00, 28 декабря 2020 13
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вакцинация россиян от коронавируса не должна носить всеобщий и обязательный характер. Такое мнение высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Он напомнил, что у каждого препарата имеются противопоказания.

Есть целый ряд болезней, которые может стимулировать любая вакцина. В этой связи надо обязательно проконсультироваться со специалистом, — сказал лидер коммунистов в эфире телеканала «Россия 24».

Зюганов также отметил, что для тотальной вакцинации всех граждан страны нужно произвести по крайней мере минимум 60 млн доз вакцины. Однако, по его мнению, в нынешних условиях экономика России с такими объёмами не справится.

Ранее на большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что массовая вакцинация от коронавируса необходима, так как это один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией. Он добавил, что российская вакцина эффективна и безопасна, поэтому нет никаких причин не прививаться.

В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова высказала мнение, что массовая вакцинация населения от коронавируса позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию уже к весне, писал NEWS.ru.

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