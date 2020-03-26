https://static.news.ru/photo/fc413ee6-6eba-11ea-8ff7-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимость переноса всероссийского голосования по поправкам в Конституцию была очевидной. Изменить дату с учётом эпидемии коронавируса — правильное решение, заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, в нынешних условиях ни о каком плебисците не может идти и речи. Страна не готова к этому, так как наравне с миром переживает углубление «тяжелейшего кризиса — финансового, экономического, морального, политического, управленческого».

Те, кто гонит срочно принимать такие решения, или не умеют оценивать обстановку, или просто ведут себя провокационно, безответственно, — цитирует Зюганова ТАСС.

Лидер коммунистов добавил, что новую дату следует определять «по мере созревания условий».

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин во время обращения к гражданам заявил, что голосование по поправкам в Конституцию будет перенесено. Он подчеркнул, что в условиях пандемии приоритетом являются здоровье и безопасность людей.