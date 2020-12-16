Звезда «Битвы экстрасенсов» предрекла миру масштабный кризис

Руководители МВД в российских регионах получат новогодние премии не ниже прошлогодних — около 350 тысяч рублей. Полицейские более низкого ранга, оставшиеся без премии ко Дню полиции, получат деньги «соразмерно результатам работы».

Руководителям органов МВД в субъектах РФ приказом министра назначена премия в размере не менее прошлогоднего — порядка 350 тысяч рублей, — рассказал журналистам Ura.ru анонимный источник в правоохранительных органах. По...