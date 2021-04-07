Зрители требуют закрыть шоу Соловьёва за разжигание войны

https://static.news.ru/photo/9c46515c-982b-11eb-812c-96000091f725_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Скандал разгорается после высказываний Владимира Соловьёва о возможности применения ядерного оружия в пустыне. Ведущего обвинили в разжигании войны и потребовали закрыть шоу.

Фрагмент из выступления Соловьёва опубликовал в Instagram политик Дмитрий Гудков. В недавнем выпуске YouTube-шоу ведущий и гости на полном серьёзе обсуждают возможность применения ядерного оружия в «пустынных водах Мирового океана».

Политика так шокировало увиденное, что он не смог сдержать эмоций.

Кто-то обсуждает, как победить рак, кто-то — как покорить космос или построить сверхскоростные поезда. У наших пропагандистов в повестке — нанести демонстративный ядерный удар в «пустынных водах Мирового океана. Но не настолько пустынных, чтобы его не было видно». Интересно, из окон виллы на озере Комо должно быть видно или нет? — подписал ролик Гудков.

Пост оказался сродни брошенной бомбе. Пользователей настолько возмутило шоу Соловьёва, что они не только осыпали его нелестными эпитетами, но и потребовали закрыть канал, а виллу ведущего в Италии отобрать. Больше всего люди возмущены тем, что кто-то всерьёз обсуждает применение ядерного оружия, тем более — популярный журналист и ведущий. «И ведь они верят, во что говорят!» — ужасаются пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что практически любой международный конфликт с участием России может быть прекращён по инициативе Москвы. Для этого достаточно угрозы применить хотя бы тактическое ядерное оружие, считает военный обозреватель Михаил Ходарёнок, высказавшийся на шоу Соловьёва.