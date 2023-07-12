Зоолог объяснил, можно ли умереть от укуса гадюки Зоолог Черлин назвал яд гадюки не абсолютно смертельным

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Яд гадюки не является абсолютно смертельным, хоть и считается опасным, объяснил профессор кафедры зоологии и физиологии Дагестанского государственного университета Владимир Черлин. Он рассказал aif.ru, что летальные исходы действительно бывают, но составляют всего несколько процентов от общего числа. Наибольшую опасность укус змеи представляет для пожилых, детей и при сильных аллергических реакциях.

Как уточняет издание, отравление ядом протекает по-разному и зависит от физиологии, состояния человека и его поведения после нападения змеи. По словам зоолога, после укуса быстро развивается отек конечности, возникает сильная боль, слабость, тошнота и головокружение. В тяжелых случаев среди симптомов выделяют скачки давления, усиление сердцебиения и сбой дыхания.

Гадюка может поселиться на участке, но это большая редкость, предупредил эксперт. Черлин уточнил, что этому способствует наличие подходящего убежища для змеи, например, сложенных досок или дров. В связи с этим весной рекомендуется наводить порядок на участке. Зоолог добавил, что никакого эффективного способа выгнать гадюку не существует. Единственный вариант — это наличие кошки, которая будет за ней охотиться. Эксперт рекомендует вызвать спасателей, если хозяева участка опасаются гадюки. Они помогут справиться с проблемой. Пытаться поймать змею самостоятельно категорически запрещено: это может вызвать агрессию у гадюки, и она нападет.

Специалисты Мосприроды ранее создали карту обитания змей в столице. Всего в Москве можно встретить три вида пресмыкающихся: обыкновенного ужа, обыкновенную медянку и обыкновенную гадюку.