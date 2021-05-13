Глава Росгвардии призвал выдавать справки на оружие только в госклиниках

https://static.news.ru/photo/d2cab252-b3f3-11eb-8001-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В связи с ЧП в Казани глава Росгвардии Виктор Золотов призвал прекратить практику выдачи медсправок на владение оружием частными клиниками. По его мнению, этим должны заниматься только государственные медучреждения, сообщает «Интерфакс».

Необходимо выдавать эти справки не в частных клиниках, а именно в государственных структурах, — подчеркнул он в ходе совещания президента Владимира Путина с кабмином.

Руководитель Росгвардии добавил, что необходимо ввести обучение для людей, получающих охотничий билет и гладкоствольное оружие.

Говоря военным языком, нужно им проходить курсы молодого бойца, — пояснил он.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.

Ранее сообщалось, что Путин после трагедии поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия. Ответственным за выполнение этого поручения был назначен Золотов.