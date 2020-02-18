https://static.news.ru/photo/a8ad53c2-523c-11ea-8c32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Global Look Press

Мама школьного друга подростка, который ударил по лицу учительницу, рассказала журналистам о мальчике. Она не стала оправдывать поведение школьника, однако заметила, что знает его как «спокойного и отзывчивого ребёнка».

По словам женщины, когда она смотрела запись с избиением педагога, она будто видела на нём «другого человека». Мама школьного друга подростка отмечает: в сложившейся ситуации мальчик полностью не прав.

Я его нисколько не оправдываю. А относительно его повседневной жизни — абсолютно другой человек. У меня такое впечатление, что я видео смотрела не про него. Абсолютно спокойный, отзывчивый ребёнок, — приводит слова женщины «360».

Отмечается, что мальчик растёт без отца — с матерью, братом и сестрой. Он часто бывает в гостях своего друга и, как отмечает родительница товарища, никогда ранее не проявлял себя с негативной стороны.

Инцидент с избиением произошёл в одной из школ Пскова. Старшеклассник сидел к педагогу спиной, слушал музыку и не обращал внимания на замечания учительницы. В итоге та не выдержала и выдернула стул из-под подростка. Школьник упал, а потом встал и ударил женщину по лицу.

Ранее NEWS.ru писал, что ученик одной из школ в Перми пожаловался на учителя, который не отпускал его в туалет, даже когда ребёнок встал на колени.

К уполномоченному по правам ребёнка обратилась мать школьника. Женщина рассказала, что инцидент произошёл в декабре 2019 года.