Злостных неплательщиков лишат загранпаспортов

Загранпаспорта будут изымать у злостных неплательщиков алиментов, накопивших суммы от 10 тысяч рублей. Соответствующие поправки в закон о порядке выезда из РФ Госдума рассмотрит в октябре, пишут «Известия».

Это будет одна из самых резонансных поправок, которая коснётся ограничения выезда из страны должников. Она коснётся не только алиментщиков, но и других должников, накопивших долги по штрафам, кредитам и другим выплатам от 30 тысяч рублей.

Эту же меру предлагается применить к подозреваемым или обвиняемым до вынесения приговора судом. Однако, мнения депутатов по этому поводу разделились. Представители справоросов отнеслись к поправкам с осторожностью, в ЛДПР считают, что они не нужны, «Единая Россия» намеревается тщательно изучить законопроект.

Безусловно, эти нормы — продолжение работы, связанной с защитой детей. Нами уже было принято много законов на эту тему. Что касается этого законопроекта, то он будет внимательно изучен и обсуждён со всеми заинтересованными сторонами, чтобы не было никаких перегибов, — заявил газете первый зампред фракции «ЕР» Адальби Шхагошев.

Ранее правительство внесло в Государственную думу законопроект, который предполагает изъятие загранпаспортов у россиян, которые проходят подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным делам. Соответствующий документ размещён в Системе обеспечения законодательной деятельности.