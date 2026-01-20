Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 14:21

Зимние цветы на подоконнике: как добавить красок в серые месяцы без лишних хлопот

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Холодные месяцы — не повод отказываться от живой красоты в доме. Существуют растения, которые именно зимой раскрывают всю свою прелесть, даря яркие краски и настроение. Узнаем, какие зелёные питомцы станут настоящими звёздами зимнего подоконника и не потребуют изнурительного ухода.

Среди эффектных вариантов — бромелии (гузмания, эхмея, фрезия). Их соцветия поражают разнообразием форм и оттенков, хотя каждая розетка цветёт лишь раз. Зато растение активно даёт молодые побеги, которые со временем тоже зацветут. Азалия с ноября по апрель радует пышным цветением, но требует внимательного отношения к грунту, влажности и температуре. Для подкормки подойдут специальные удобрения для азалий и рододендронов либо комплексные минеральные с соотношением азота, фосфора и калия примерно 9:10:4. Антуриум — более неприхотливый экзот: он хорошо растёт в лёгком грунте при умеренном освещении, добавляя интерьеру изюминку без особых хлопот.

Ранее сообщалось, что зимой любимый спатифиллум нередко теряет привлекательность: листья желтеют, кончики сохнут, а цветы выглядят неряшливо. Причина чаще всего проста — избыточный полив. Но не стоит расстраиваться: вернуть растению здоровый вид вполне реально, если скорректировать уход и вовремя принять меры.

Проверено редакцией
