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Актриса Светлана Светличная заявила, что подорвала здоровье во время длительных путешествий по стране. По словам 79-летней актрисы, принимать участие в творческих вечерах её вынуждала маленькая пенсия.

Теперь ситуация другая, отметила артистка в интервью порталу Teleprogramma.pro. Пенсия была маленькая. Это не так давно повысили её заслуженным артистам. И правильно сделали. Скажу, что я довольна. Можете так и...