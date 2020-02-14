Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в столице и Московской области из-за гололедицы.
Предупреждение будет действовать до 21:00 16 февраля,
Согласно прогнозам синоптиков, днём 15 февраля температура воздуха в столице составит 0... +2 градуса, ветер будет слабым. Ночью похолодает до −4... −2 градусов, а ветер усилится до 5–10 м/с.
Ранее NEWS.ru писал, что по словам климатологов, зима в столичном регионе закончилась. Начался переход в весну, которому не помешает даже возможное вторжение холодных арктических масс.
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