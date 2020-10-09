Журналистка и член «кремлёвского пула» 90-х Елена Дикун умерла в Москве

Журналистка Елена Дикун умерла в возрасте 58 лет от рака. Она работала кремлёвским корреспондентом в «Общей газете» в конце 90-х годов, была советником бывшего премьера Михаила Касьянова.
Информацию о смерти журналистки
Подтверждаю, Елена умерла 2 часа назад, — сказала изданию собеседница.
Елена Дикун работала в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС. Журналистка занималась в издании подготовкой выставок и книг на основе фотографий издания.
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