Журналистка и член «кремлёвского пула» 90-х Елена Дикун умерла в Москве

Фото: PrScr YouTube/Президентский центр Бориса Ельцина

Сексуальная жизнь после заключения брака нередко становится вялой, заявил клинический психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников.

По его словам, у некоторых пар кризис наступает через год-два, а у других — через семь лет. Сексуальное желание пропадает, как правило, со стороны мужчины по отношению к жене, —...