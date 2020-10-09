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Журналистка и член «кремлёвского пула» 90-х Елена Дикун умерла в Москве

00:49, 10 октября 2020 62
Елена Дикун Елена Дикун Фото: PrScr YouTube/Президентский центр Бориса Ельцина

Журналистка Елена Дикун умерла в возрасте 58 лет от рака. Она работала кремлёвским корреспондентом в «Общей газете» в конце 90-х годов, была советником бывшего премьера Михаила Касьянова.

Информацию о смерти журналистки подтвердила ТАСС заместитель главного редактора «Эхо Москвы» Ирина Цвей.

Подтверждаю, Елена умерла 2 часа назад, — сказала изданию собеседница.

Елена Дикун работала в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС. Журналистка занималась в издании подготовкой выставок и книг на основе фотографий издания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве покончил с собой 85-летний писатель и изобретатель Марк Эльяш. В оставленном внучке письме он сообщил о тяжёлой болезни.

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