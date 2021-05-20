Журналистка «Дождя» пожаловалась в СК на угрозу «пришить» её

https://static.news.ru/photo/9caef4d4-b98a-11eb-9618-96000091f725_660.jpg Анна Фимина Фото: vk.com/annfimina

Продюсер телеканала «Дождь» Анна Фимина рассказала, что получила анонимную угрозу «пришить» её, если она не перестанет «ковыряться в Кавказе». Канал сообщил, что обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело по статье о препятствовании профессиональной деятельности журналиста с угрозами насилием.

Журналистка работала над двумя сюжетами о семейных отношениях на Кавказе. Один из них уже вышел в эфир, а во время подготовки второго она опубликовала пост о поиске героев в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте». В тот же день ей в WhatsApp пришло сообщение с американского номера.

Если не прекратишь ковыряться в Кавказе — пришьём. Судьба [убитой в Грозном правозащитницы Натальи] Эстемировой тебе в пример. Повторять не будем, — говорится в сообщении.

Главред «Дождя» Тихон Дзядко посчитал это реальной угрозой жизни и здоровью сотрудницы СМИ, учитывая ссылку на судьбу погибшей женщины. Сама Фимина также планирует обратиться в СК с личным заявлением.

Наталья Эстемирова работала в представительстве правозащитного центра «Мемориал» (признан российскими властями иностранным агентом) в Грозном. Она жаловалась на поступающие угрозы, в том числе со стороны руководства региона. В 2009 году её похитили у дома в столице Чечни, а затем её тело с пулевыми ранениями нашли в Ингушетии.

Следственный комитет сообщал, что считает убийцей ликвидированного Алхазура Башаева, который мстил ей за публикации о себе. В «Мемориале» считают эту версию ложной.

Ранее подросток оставил комментарий во время прямого эфира главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram. В нём он назвал лидера Чечни «шайтаном». Руководитель региона пообещал найти его.

Спустя некоторое время местный телеканал распространил видеозапись, на которой родители подростка извинились за его поступок.