Журналистам «Дождя» на пять лет запретили въезд в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/a3137814-dae1-11ea-b27f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Государственный пограничный комитет Беларуси

Власти Белоруссии запретили сотрудникам телеканала «Дождь» въезжать на территорию страны в течение пяти лет. Об этом рассказал главный редактор канала Тихон Дзядко.

Они сегодня утром, около часа назад, вернулись в Москву с запретом на въезд в Республику Беларусь на ближайшие пять лет, — сообщил он РИА Новости.

На вопрос агентства, будет ли канал обращаться куда-либо за помощью или поддержкой в связи с инцидентом, Дзядко заявил, что не понимает, «куда здесь можно ещё обращаться».

Съёмочная группа «Дождя» в составе корреспондентов Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова была задержана днём 9 августа. Люди в штатском положили их на асфальт, а затем увезли в неизвестном направлении.

Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико и соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Руководство телеканала сообщило, что «Дождь» не получил аккредитацию на работу в Белоруссии, хотя соответствующие документы были поданы ещё в июне. Тогда в Минске подтвердили их получение, но ответ об аккредитации так и не последовал.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил солидарность с участниками акций протеста в Белоруссии и задержанными там журналистами. Он также предрёк действующему президенту республики Александру Лукашенко судьбу экс-президента Украины Виктора Януковича.