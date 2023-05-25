Журналиста Долгова уволили после интервью с Евгением Пригожиным

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

Журналист Константин Долгов сообщил, что его уволили из проекта «Телега Online» за недавнее интервью со связанным с ЧВК «Вагнер» бизнесменом Евгением Пригожиным. В своем Telegram-канале Долгов пояснил, что на следующий день после выхода интервью старший продюсер стрим-шоу сообщил ему, что проект больше не нуждается в услугах журналиста.

То самое интервью вышло поздно вечером во вторник, а рано утром в среду мне сообщили, что я уволен. И прямым текстом сказали: я уволен из-за интервью с Пригожиным, — написал он.

Долгов уточнил, что его увольнение последовало после «звонка сверху».

В ходе интервью с Пригожиным были подняты вопросы на тему спецоперации, взятия Артемовска, а также бизнесмен порассуждал о будущем России.

Ранее Пригожин в интервью Долгову заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тысяч человек, из них половина — это заключенные. Предприниматель отметил, что со стороны ВСУ погибли 50 тысяч военных, еще 50–70 тысяч получили ранения.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее предположил, что российская СВО продолжится на Краматорском, Херсонском или Харьковском направлениях. Он не исключил, что ВСУ после боевых действий в Артемовске отошли к Краматорской промышленной агломерации.