Жорин объяснил недопустимость возвращения смертной казни в России

При том качестве следствия и судебного разбирательства, особенно по уголовным делам, возвращение смертной казни в России недопустимо, рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его мнению, уголовные дела рассматриваются сейчас с обвинительным уклоном. Таким образом он прокомментировал заявление председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина о вероятном возобновлении применения высшей меры наказания в РФ. Жорин подчеркнул, что в данный момент возвращение смертной казни обернётся катастрофой.

При данной системе расследования как раз уголовных дел, судебных процессов по уголовным делам с обвинительным уклоном, [возвращение смертной казни], на мой взгляд, обернётся просто катастрофой. После того, когда суды действительно будут полностью независимыми, объективными, беспристрастными, следствие перестанет работать с обвинительным уклоном, можно будет к этому вопросу вернуться, но при данной ситуации и обстановке, на мой взгляд, это абсолютно недопустимо, — сказал юрист.

Зорькин допустил возрождение смертной казни в России в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл». Председатель КС РФ считает, что вопрос о «высшей мере» нельзя полностью закрыть, пока существуют умышленные убийства.

По мнению члена СПЧ Евы Меркачёвой, возвращение смертной казни в России невозможно, поскольку нельзя исключать следственные и судебные ошибки. Комментируя предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева о введении смертной казни для педофилов, правозащитница отметила, что маньяков и педофилов не останавливает то, что их могут казнить, — в момент совершения преступления им всё равно.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Попов назвал деградацией возврат к смертной казни в РФ. По его мнению, ни одна страна мира, где исполняются смертные приговоры, не может считаться цивилизованной.