Живущий в Москве француз объяснил, почему не вернётся на родину

https://static.news.ru/photo/f1a40d50-7b58-11eb-8460-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Французский предприниматель Янн Сотти, проживающий в Москве уже 20 лет, признался, что не планирует возвращаться на родину. О прелестях жизни в России он рассказал журналистам.

Сотти считает, что в России более мягкие ограничения из-за ситуации с коронавирусом, чем во Франции.

Глядя отсюда, кажется, что Франция находится в состоянии психоза. Французы не могут принять смерть, — заявил бизнесмен журналистам Le Figaro.

По его словам, французские СМИ обостряют у читателей чувство страха, а правительство страны действует крайне медленно, прикрывая решения обсуждениями по соблюдению принципов демократии. При этом россиян французский бизнесмен считает фаталистами.

Смерть — часть их жизни, — объяснил Сотти.

Он заявил, что россияне не так запуганы. Сейчас они носят маски не по обязательству, а из вежливости и гражданской ответственности. Француз считает, что люди в России готовы к кризисам и предпочитают не жаловаться на жизнь.

Ими руководит прагматизм. Доказательством их находчивости служит кладовая, где они хранят консервы и запасы еды, — рассказал французский бизнесмен.

Сотти сообщил, что россияне приятно удивлены тому, как власти борются с кризисом во время пандемии. Он подчеркнул, что в России легко сделать прививку от коронавирусной инфекции, достаточно взять с собой паспорт.

Пандемия коронавируса не позволяет французу вернуться на родину, но он подчёркивает, что у него и нет таких планов. Россия предлагает ему очень комфортную жизнь, а современная Франция — не слишком нравится.

Как писал NEWS.ru, журналист CNN Мэттью Ченс сделал прививку от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V» в пункте вакцинации в столичном ГУМе. Он рассказал, что не переживает о возможных последствиях, поскольку уверен в надёжности препарата.