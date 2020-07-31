Жителям Подмосковья пояснили, как узнать о положенной им соцподдержке

https://static.news.ru/photo/97645724-d33c-11ea-b93f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На портале госуслуг появился специальный виртуальный помощник, который позволяет определить перечень государственных мер социальной поддержки, положенных жителю Московской области, следует из сообщения пресс-службы Министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.

Часто жители не знают, какие меры социальной поддержки им могут быть предоставлены государством. В этой связи на платформе госуслуг мы разработали специальный сервис с виртуальным помощником, который незамедлительно определит, на какую помощь житель региона может рассчитывать. Для этого ему необходимо будет пройти небольшой опрос, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передаёт РИА Новости.

В частности, желающим узнать о мерах соцподдержки достаточно зайти на сайт «Госуслуги», выбрать раздел «Услуги по темам» — «Соцподдержка». В открывшемся окне появится анкета для заполнения. После ввода данных система подготовит перечень положенных мер соцподдержки, а также проинформирует о сроках их предоставления, уточняет ведомство.

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